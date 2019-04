Palácio episcopal do século XVI aberto para visitas em Faro

O Paço Episcopal da Diocese do Algarve – um dos edifícios mais representativos da arquitetura chã no Algarve – abrirá ao público para visitas a partir do próximo dia 11 de abril. A cerimónia de abertura terá lugar às 18h30.

Esta decisão foi tomada pelo bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, ouvidas algumas entidades diocesanas, e apoia-se na evidência em reconhecer e assumir o Paço Episcopal como “um testemunho vivo da atenção dos bispos desta diocese à promoção da cultura e à valorização do espaço urbano da cidade, contribuindo para fazer do largo da Sé o espaço nobre, o seu ex-libris”.

“Perante esta verificação, não fazia sentido não proporcionar, de modo permanente, ao povo algarvio e a quantos nos visitam a possibilidade de conhecer e desfrutar da riqueza e beleza deste património cultural/religioso”, refere a diocese algarvia.

Após obras significativas de restauro, o espaço passará agora a poder ser visitado pelo público que o desejar, tendo todo o processo da sua preparação sido realizado com o contributo de uma equipa técnica do museu municipal de Faro.

Este palácio episcopal começou a ser construído durante o bispado de D. Afonso Castel-Branco (1581-1585), na sequência da transferência da sede do bispado do Algarve de Silves para Faro, em 1577.

Após o terramoto de 1755, o edifício foi reedificado e ampliado, por D. Frei Lourenço de Santa Maria (1752-1783), destacando-se no seu desenho, os telhados de quatro águas e o portal.

Azulejos são o elemento principal do interior

O interior apresenta, no seu conjunto de azulejos do século XVIII, o elemento principal da sua riqueza, que inicia logo no átrio de acolhimento, se estende pela escadaria e continua nas três salas do primeiro andar, revelando em todas elas uma enorme riqueza cromática. Painéis como o alusivo à virtude da caridade ou o alusivo às cinco virtudes – prudência, fé, esperança, justiça e fortaleza – são alguns dos pontos de destaque nas visitas que, a partir de 11 de abril, todos poderão efetuar…

