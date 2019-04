Palavras encantadas unem crianças portuguesas e espanholas

Os alunos que recitaram alguns poemas

No dia 2 de abril, a biblioteca de Vila Real de Santo António recebeu a apresentação do livro de poesia infantil “Poemas na Escola 3”, da coleção cuadernos de la Barranca, da Editora Wanceulen de Sevilha. Um livro escrito por crianças da escola básica EB23 Infante D. Fernando de Monte Gordo, pela escola CEIP Rodrigo de Xerez de Ayamonte e pela escola CEIP San Roque de Villablanca. Uma iniciativa organizada pelos Poetas do Guadiana representados por José Luis Rúa e que uniu Portugal e Espanha.

O desafio de criar um livro de poemas infantis das escolas dos dois países foi lançado pelos Poetas do Guadiana, sendo posteriormente aceite pelas professoras destas escolas que por sua vez incentivaram os alunos a escreverem poemas e a transporem para o papel a sua visão do mundo.

Os pequenos poetas do Guadiana encantaram a plateia com seus poemas, expressando uma visão amorosa, singela e inocente do mundo, mas com uma sabedoria inigualável.

Para além da poesia dos alunos das referidas escolas, houve também momentos musicais protagonizados por Margarida Santos e recitação de poemas de autores nacionais realizada por Ângela Mascarenhas. Professores, pais e alunos ficaram satisfeitos com a concretização deste projeto transfronteiriço, e com a noção de missão cumprida, pois a semente da poesia no Guadiana estava lançada.



Carmo Costa