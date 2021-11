Palhaço Sorriso abre época de Natal em Portimão

Palhaço Sorriso é presença confirmada em Portimão para um espetáculo mágico e memorável. A chegada do Pai Natal, que se inicia na zona ribeirinha, culmina com o espetáculo do artista, estrela do TikTok com milhares de seguidores em todo o mundo, já nesta quarta-feira, dia 1 de Novembro, pelas 18:00, na tenda gigante da Praça da República.

Sob o mote “Um Sonho de Natal”, a cidade de Portimão inaugura a sua época natalícia com muita animação, cortejos, espetáculos, presépio, comboio de natal, casa do pai natal e pista de gelo. E o dia de abertura conta mesmo com um dos mais recentes fenómenos entre as crianças.

O Palhaço Sorriso é um dos artistas infantis mais queridos e de maior sucesso em Portugal, que tem divertido gerações de crianças desde 2002. Tendo iniciado a sua carreira na animação de eventos, apelidado como “um dos artistas mais comunicativos e talentosos da sua geração”, deu renovados fulgor e dimensão à imagem do tradicional “palhaço de circo”, sobretudo a partir do lançamento do seu primeiro álbum de originais “Palhaço Sorriso”. Em 2016, lançou o electrizante “Sorriso Superstar”. Por essa altura, já era o palhaço português mais procurado na internet, com participações em programas da televisão portuguesa.

Os seus espetáculos e concertos misturam muitos dos seus reconhecidos sucessos como “Magia!” ou “É Festa!” com extraordinários e impactantes números de ilusionismo, comédia e muito mais, em shows para toda a família. O seu visual original faz dele não só “o palhaço que não assusta” como o maior amigo das crianças. Ultra simpático e carismático, é sinónimo de alegria contagiante, de criatividade sem limites e de uma explosão garantida de sorrisos.

Todas as atividades de “Portimão, Um Sonho de Natal” têm entrada livre e respeitarão as normas sanitárias em vigor, nomeadamente o uso de máscara, o distanciamento social e a desinfeção de mãos, cabendo a organização à Câmara Municipal de Portimão, que conta com o patrocínio oficial dos Jogos Santa Casa e os media partners Correio da Manhã e CMTV.

PUB