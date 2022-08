PAN/Algarve contra espetáculos circenses com animais em Albufeira

O PAN/Algarve manifestou-se na quarta-feira, dia 3 de agosto, contra os espetáculos circenses com animais que decorrem diariamente no Zoomarine, em Albufeira, anunciou o partido.

Marcando presença na manifestação organizada pela Empy the Tanks Portugal, ao lado de mais de 70 organizações, foi feito um apelo para que espaços como este “deixem de incluir espetáculos circenses com animais selvagens no seu modelo de negócio passando a própria empresa a reabilitar em santuário na natureza os seus animais com os mesmos treinadores e médicos veterinários de sempre”, segundo o comunicado.

“O parque de diversões pode desta forma, renovar a sua imagem pública nacional e internacional e substituir por alternativas que não impliquem a manutenção de animais em cativeiro, em espaços cerca de duzentas mil vezes menores que os territórios que ocupariam no seu habitat natural, separados das suas estruturas sociais, familiares e culturais”, acrescenta.

O PAN/Algarve revela que não está contra o Zoomarine, “muito pelo contrário, reconhece o seu valor social e económico na região e apenas apela à mudança do seu modelo de negócio”, considerando que a empresa “poderia ser pioneiro na criação do primeiro santuário na natureza para animais marinhos em Portugal”.

“Num santuário, o Zoomarine poderia fazer a reabilitação de animais não só oriundos de arrojamentos na região como faz atualmente, mas também a reabilitação em santuário na natureza dos 28 golfinhos e outros animais marinhos que têm em sua posse, bem como de outros que viessem a ser encaminhados de empresas semelhantes a nível europeu”.

Para o PAN, os espetáculos circenses com animais “podem ser substituídos por outro tipo de exibições, que podem incluir realidade virtual 5D, hologramas, robótica, entre inúmeras outras possibilidades, mas mantendo parte do espaço dedicado a um parque de diversão, assim como o futuro hotel”.

“Há um longo caminho a percorrer e o PAN/Algarve pretende estar do lado das soluções, trabalhando conjuntamente com o Zoomarine na busca de compromissos sustentáveis, tanto economicamente como ambientalmente, e no respeito para com todos os animais”.

O partido solicitou um encontro com a direção do espaço para uma conversa “sobre possíveis alternativas para um futuro que não envolva exploração circense de animais selvagens sencientes”.