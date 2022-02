PAN/Algarve é a favor de um congresso extraordinário eletivo

A Assembleia Distrital do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) de Faro reuniu no passado fim de semana e votou favoravelmente pela realização de um congresso extraordinário eletivo, anunciou o partido.

PUB

Durante a reunião do PAN foram debatidos e avaliados os resultados das eleições legislativas, com todos os membros a considerara como uma “derrota eleitoral” e a necessidade de “relegitimação da direção do partido, tanto internamente como para o exterior”.

Sem votos contra, os filiados votaram pela realização de um congresso extraordinário eletivo que dê “o poder de escolha sobre os destinos do partido e ao mesmo tempo possibilite rever os estatutos, já que os mais recentes foram invalidados pelo Tribunal Constitucional”, segundo o comunicado.

O PAN/Algarve revela ainda que a direção do partido afirma estar a “auscultar” filiados, tendo estado presente em Faro no dia 13 de fevereiro e noutras regiões, mas “no entanto, até hoje nada se sabe do resultado das reuniões, como estão a ser contabilizadas as opiniões e de que forma este grupo restrito da direção vai tomar decisões e divulgar o resultado final da grande auscultação”.

Para Paulo Baptista, Comissário Distrital do PAN no Algarve, estes encontros “encerram problemas de transparência: no nosso caso, a Comissão Política Distrital do PAN Faro não foi envolvida no processo. Sentimos um desrespeito institucional pelo órgão distrital e pelas pessoas que fazem parte dele, que tanto têm oferecido ao partido e às causas que defendemos”.

O responsável acrescenta que “a auscultação está a ser feita pela Comissão Política Permanente, o Órgão Executivo do partido, a mesma que já se posicionou unanimemente, em reunião da Comissão Política Nacional, contra a realização de um congresso que preveja qualquer possibilidade de surgirem novas listas para a direção”.

Para Paulo Baptista, “há um princípio de equidistância, fundamental para tomar decisões justas, transparentes e alheias a conflitos de interesses, que não está a ser cumprido. É uma “auscultação” para decidir em causa própria. Não são esses os princípios da democracia. O único Órgão que pode tomar decisões estatutariamente legítimas, lavradas em ata, sobre a vontade dos filiados algarvios é a Assembleia Distrital que teve finalmente a possibilidade, tanto de ser ouvida como, mais importante, de tomar decisões!”