PAN anuncia candidatura de Maria Alves à Junta de Monte Gordo

Aos 56 anos, Maria Alves é a candidata do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) à Junta de Freguesia de Monte Gordo, nas eleições autárquicas agendadas para o dia 26 de setembro, anunciou o partido.

Maria da Conceição dos Reis Farinha Alves é profissional do ensino e ativista na causa animal e pretende seguir as linhas diretoras da candidatura do partido ao concelho.

Na área ambiental, a candidata quer dar atenção à zona das praias com ações regulares de limpeza: “A sensibilização e fiscalização referente ao lixo deixado nas praias, principalmente no verão, mas também devido à atividade piscatória, é da responsabilidade da freguesia”.

A candidata defende ainda uma melhoria na eficiência energética, usando energias sustentáveis localmente para combater a pobreza energética e reduzir custos para as próprias empresas.

Já na área do bem-estar e proteção animal, Maria Alves pretende realizar campanhas de sensibilização e programas educativos na comunidade escolar e população em geral.

“A Junta de Freguesia de Monte Gordo deve ter uma atitude mais proativa no que toca à identificação de colónias para realizar os seus cuidados médico-veterinários e esterilizações”, refere em comunicado.

Relativamente ao parqueamento, Maria Alves salienta que “com uma Junta de Freguesia PAN, os montegordinos terão uma gestão de parqueamento responsável, pois teremos que ver se as empresas concessionárias estão a fazer o seu devido trabalho, para que as pessoas não se deparem com as suas zonas pedestres obstruídas devido ao amontoado de carros que vemos, principalmente na altura do verão, e queremos garantir alternativas de estacionamento local periférico, tendo sempre em consideração a redução de veículos na localidade, com especial preocupação nas zonas centrais de maior congestionamento de transito”.

“Para isso propomos alternativas de mobilidade ecologicamente sustentáveis, como por exemplo o acesso a bicicletas, e queremos garantir também os acessos para as pessoas com mobilidade reduzida”, acrescenta.

A nível social, a candidata pretende implementar planos de recapacitação profissional para dar novas opções de formação e de trabalho a quem veja a suas atividades reduzidas, seja por falta de resiliência económica ou por questões de redução da pegada ecológica ou extinção da exploração animal.

Para “dar mais vida à freguesia”, o PAN pretende entrelaçar o turismo com outras atividades, como a cultural, que é “visível e necessária nas ruas”.

“A população de Monte Gordo está desiludida com o poder local. Com uma Junta de freguesia PAN, Monte Gordo será uma vila cuidada, com rigor e transparência, com a merecida atenção no nosso património material, cultural, e natural, e no bem-estar animal. Avançamos com esta candidatura pelas pessoas, pelos animais e pela natureza de Monte Gordo”, conclui.