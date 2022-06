PAN solicita a Rogério Bacalhau o hastear da bandeira LGBTI+ em Faro

Numa carta dirigida ao presidente da Câmara Municipal de Faro (CMF), Rogério Bacalhau, os representantes do PAN – Pessoas – Animais – Natureza no concelho, solicitam que seja hasteada a bandeira “arco-íris” no edifício da Câmara Municipal, e a presença de representantes do Executivo na marcha LGBTI + que irá decorrer este sábado, dia 25.

Para a representação local do Partido, “o apoio visível e a participação ativa das instituições de poder democrático são muito importantes para reforçar a legitimidade desta causa. Uma luta que deve ser de todas e todos pela defesa dos direitos humanos fundamentais”, pode ler-se na nota.

“Há tanto por mudar em termos de mentalidades. Por exemplo, não podemos continuar a achar normal que a população LGBTI + continue a ser vítima preferencial de ‘bullying’ nas escolas e espaços públicos. Factos reportados pelo estudo do Centro de Psicologia da Universidade do Porto (CPUP) no mês passado”, afirma Paulo Baptista, representante do Partido na Assembleia Municipal de Faro.

A marcha, organizada pela Associação para o Planeamento Familiar (APF) em parceria com diversas associações locais, tais como: AeQuum, Associação Xis, MAPS, entre outras, irá ter lugar a partir das 15:00, em Faro, num percurso compreendido entre a Praceta do Infante (junto à Escola Secundária João de Deus), descendo a Avenida. 5 de Outubro, Parque da Pontinha e Rua de Santo António, terminando no Palco da Doca (junto ao Jardim Manuel Bívar).

Após a marcha dar-se-á início a um segundo momento, que conta com a leitura do Manifesto (documento no qual constam os Direitos que a Comunidade LGBTI+ quer ver consagrados no futuro) e momentos de convívio e animação com vários Djs e outros convidados.

“Um pouco por toda a região, em particular onde elegemos representantes locais, temos realizado ações no sentido de realçar a importância desta luta pelo respeito que cada um de nós merece enquanto seres humanos únicos e especiais sem distinção de qualquer espécie, seja de etnia, cor, sexo, orientação sexual, ou outras. Fazemos um apelo à participação de toda a população”, finalizou Paulo Baptista.