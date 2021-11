PAN/VRSA denuncia remoção de amianto mas empresa não sabia regras

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) de Vila Real de Santo António denunciou, no início de novembro, irregularidades na remoção de amianto na Nautiber, onde foram levantados dois autos de notícia por contraordenação pela GNR. Uma fonte próxima ao JA garante, no entanto, que a empresa vilarrealense desconhecia os procedimentos que tinham de ser realizados.

Em causa está a irregular remoção de amianto, cuja atividade decorreu sem notificação à Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), segundo o comunicado do PAN, “no sentido de as obras serem fiscalizadas para garantir a saúde dos trabalhadores e do ambiente envolvente”.

“O amianto é uma substância cancerígena que coloca em risco as pessoas que lidam com este tipo de fibrocimento, o que tem de acarretar uma maior responsabilidade às empresas nestas intervenções, uma vez que põe em causa a saúde das pessoas, pelo que é inaceitável a falta de garantia de fiscalização neste caso”, acrescenta Saúl Rosa, do PAN de Vila Real de Santo António.

Este caso trata-se, segundo disse uma fonte do JA, de um “processo de limpeza da antiga fábrica de conservas da Comalp”, localizada a sul de Vila Real de Santo António, que foi adquirida pela Nautiber– Estaleiros Navais do Guadiana Lda “há cerca de dois anos”.

A mesma fonte garantiu ao JA que a empresa “desconhecia os procedimentos” para a remoção de amianto e que avançou com a limpeza através da Algar, estando agora a ser triturados os últimos resíduos sem amianto.

Nos últimos dias a limpeza continua, mas a fonte explica que “há materiais que não se consegue identificar se é amianto ou não”.

O alerta do PAN surgiu após “uma denúncia de um cidadão”, segundo confirma ao JA Saúl Rosa, que teve como objetivo a não repetição deste tipo de situações “e para que todas as empresas cumpram as normas no que toca a materiais perigosos”.

Contactado pelo JA, o Comando Territorial de Faro, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Tavira, confirmou a denúncia feita através da Linha SOS Ambiente e Território, tendo posteriormente efetuado “uma ação de fiscalização no dia 8 de setembro de 2021, em Vila Real de Santo António, que levou à elaboração de dois autos de contraordenação envolvendo a presença de materiais que contêm amianto”.

A GNR acrescenta ainda que “o amianto deve ser tratado como um resíduo perigoso e, como tal, os procedimentos para a sua remoção devem respeitar as condições de manuseamento e tratamento previstos legalmente, sendo posteriormente encaminhados para o operador autorizado ou licenciado para o efeito”.

Segundo a nota de Imprensa do PAN de Vila Real de Santo António, estes dois autos de notícia por contraordenação devem-se à realização de “atividades em que os trabalhadores estiveram ou puderam ter estado expostos a poeiras ou materiais que contenham amianto” e pela “falta de elaboração do plano de trabalhos por demolição ou remoção de materiais que possam conter amianto”.

Em Portugal, a utilização e comercialização de amianto ou produtos que o contenham foi proibida a 1 de janeiro de 2005, de acordo com o disposto na Diretiva 2003/18/CE transposta para o direito interno através do Decreto-Lei nº 101/2005, de 23 de junho.

