Pandemia faz adiar Festival SOLRIR em Albufeira

O festival SOLRIR foi adiado. A decisão foi tomada pela organização e humoristas, na sequência da atual situação pandémica e das medidas anunciadas na terça-feira pelo primeiro-ministro.

“O melhor festival de humor do Mundo (…)” iria realizar-se a 29 e 30 de dezembro e a 1 e 2 de janeiro no Palácio de Congressos do Algarve, Guia, Albufeira, com espetáculos de Herman José, Nilton, Marco Horácio, Fernando Rocha, Ana Bola, Aldo Lima, Serafim e David Cristina.

O bilhete é válido para a nova data (a anunciar oportunamente), sem necessidade de troca ou emissão de novo bilhete. O reembolso do bilhete pode ser pedido nos 30 dias após a data do dia do evento a que correspondia, nos locais de compra.

