Pandemia: São Brás elogia trabalho das farmácias

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro, visita esta segunda-feira, a Farmácia Dias Neves a convite da Associação Nacional das Farmácias (ANF), anunciou a autarquia.

O objetivo do encontro, às 11h00, é dar a conhecer de perto as respostas e o esforço que as farmácias desenvolvem diariamente para garantir um serviço de qualidade e em segurança aos utentes, em particular no atual contexto de pandemia de Covid-19.

“Esta visita vem no seguimento da atividade ininterrupta que as Farmácias Portuguesas têm tido no apoio à comunidade local, reforçada ao longo dos últimos meses face à crise sanitária vivida, e pretende demonstrar a disponibilidade das farmácias para colaborar de forma ativa com as políticas de saúde de proximidade promovidas pelas autarquias locais de norte a sul do país”, justifica a câmara municipal.