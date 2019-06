Pão do Rogil é premiado como o melhor do Algarve

O pão da aldeia do Rogil foi considerado um “ícone regional de referência nacional” pelo segundo ano consecutivo, ao voltar a vencer o Prémio Cinco Estrelas Regiões em 2019. Este pão artesanal – que é feito pela mesma família há mais de meio século – foi avaliado como “o melhor que existe” no Algarve. A proprietária Anabela Claro conta ao JORNAL do ALGARVE qual é o “segredo” do sucesso

Desde 1965 que a família Claro cumpre a tradição de cozer pão em forno de lenha, na aldeia do Rogil, concelho de Aljezur, depois de ter comprado uma pequena padaria em pleno centro deste lugar da Costa Vicentina. “Naquela altura, o trigo ainda era moído no moinho da aldeia e a farinha peneirada diretamente na padaria, para que se obtivesse o famoso pão de miolo macio e côdea estaladiça”, acentua Anabela Claro ao JORNAL do ALGARVE.

Passaram 54 anos e, hoje em dia, perdura o mesmo sabor da tradição familiar, agora aliado à modernidade. “O segredo do nosso sucesso é precisamente aliar os produtos locais e os métodos tradicionais à inovação e criatividade”, sublinha.

Anabela Claro

A prova disso é que este pão de fabrico artesanal venceu, pelo segundo ano consecutivo, o Prémio Cinco Estrelas Regiões, na categoria de pastelarias e padarias, no distrito de Faro…

Leia a notícia completa na edição em papel.