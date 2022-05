Para desenjoar

“Testemunha Silenciosa” é a típica série (Investigadores forenses, polícias e criminosos) inglesa, bem-feita, com bons actores e uma seriedade na construção, que, de momento, não descortino, no material disponível neste segmento – para usar uma palavra da zona comercial – nas televisões por cabo. Por seriedade designo doravante, situações socio-qualquer-coisa-que-mais-ciência-amor-sociedade-economia-níveos-de-vida e merdices-da-natureza-humana. Todas as palavras do parágrafo anterior servem, por exemplo, para os variados CSI, mas estes dão inteiramente o flanco à técnica e aos aspectos científicos da investigação. Em “Testemunha Silenciosa” (em que o rapaz e rapariga da fita, são médicos patologistas, o que parecia indicar que trabalham com patos, mas não. Burro!), o humor, apesar de episódico e meio escondido do entendimento do vulgar telespectador, tem o seu lugar (fila P, coxia), mas absolutamente submerso num mar de informações; informações que no fim batem certo, mas que, às vezes (o único problemas que encontrei no argumento), começam a cheirar àquele peixe que, na vitrine do restaurante, já deu voltas a mais. Hoje, as séries de polícias, assassinos e investigadores forenses – como avisei ao princípio – aproximam-se cada vez mais dos extremos, ou são taciturnas, demasiado sérias e complexas ou demasiados leves e meio aparvalhadas. Aqui, estamos nos primeiros episódios da vigésima quarta temporada e o normal é que cheguem ao oitavo nono. Nos que estão em falta, espero sinceramente que não evoluam para um CSI à inglesa: tudo a ser ditado por computadores, cruzamentos de torres de telemóvel e câmaras de vigilância instaladas frente a farmácias – sempre potenciais fornecedoras involuntárias de estupefacientes. Esta área da técnica está para este tipo de séries como os efeitos especiais para os filmas de super-heróis; quanto mais, menos inteligentes.

Vejo um noticiário e descubro que um autocarro carregado de fiéis que se dirigia a Fátima teve um terrível acidente na A1. Um dos ocupantes foi apanhado enquanto (ditava um dos canais televisivos) rezava, agarrado a um terço. Digo já que tudo isto me parece uma terrível publicidade para a causa da protecção da Virgem de Fátima. Para além do mais, esta desgraçada gente até me pareceu avisada, ao viajar para Fátima uma semana depois das comemorações, decerto para evitar ajuntamentos e, talvez pagar as garrafas de água a preços mais em conta. Depois do que sucedeu, alguém irá lembrar que uma viajem a pé não é igual a uma de autocarro e que a Virgem poderá também ter tirado uns tempos de descanso depois da azáfama do outro fim-de-semana, pelo que se um acidente destes não era uma inevitabilidade, para lá caminhava. Tirando estes momentos de um tuga que se auto-excluiu dos caminhos da salvação, ficou-me a ideia (talvez percursora de uma nova lei), que estes jornalistas que tentam, com duas/três informações mal confirmadas aguentar directos de dez minutos, começam a dar erros de paralaxe e outros acabados em axe: primeiro o acidente era na A1 no sentido norte – sul, mas um minuto depois já era no sentido sul-norte. Os acidentados ou desciam em número ou subiam, um minuto depois. Depois, o autocarro tinha rebentado um pneu, ou não se sabia, com exactidão, as causas do acidente. Este artigo já vai longo, vou acabá-lo antes que me despiste ainda mais.

Fernando Proença