Parada com 400 militares comemora do Dia da Marinha

Uma parada com 400 militares presidida pela ministra da Defesa Nacional, no dia 22 de maio, exposições, demonstrações e outras iniciativas marcam as comemorações do Dia da Marinha, que decorre pela primeira vez em Faro, foi hoje anunciado.

“Pretendemos aproximar-nos das populações locais, dos municípios de Faro e limítrofes, para que possam conhecer melhor a sua Marinha e as suas capacidades e aquilo que fazemos para proteger os interesses de Portugal no e através do mar”, disse António Coelho Cândido, vice-chefe do Estado-Maior da Armada, na apresentação do programa, realizada na Câmara de Faro.

As comemorações arrancaram na semana passada e as principais atividades decorrem entre a próxima quarta-feira e o dia 22, subordinadas ao tema “Novas Tecnologias na Marinha”, que é4 considerado de “grande importância”, sublinhou o vice-almirante.

“O senhor almirante Chefe do Estado Maior das Forças Armadas [Gouveia e Melo] definiu como uma das orientações estratégicas termos uma Marinha tecnologicamente avançada e, para este desígnio, é fundamental a ligação à academia e aos centros de investigação”, referiu.

O presidente da Câmara, Rogério Bacalhau, manifestou satisfação pelo facto de Faro poder “finalmente receber este evento de grande importância para o concelho e para o Algarve”, recordando que a iniciativa estava inicialmente prevista para 2020, mas teve de ser adiada devido à pandemia de covid-19.

“Ligados ao mar por laços ancestrais, que nos fizeram partir das nossas costas para descobrir novos mundos, temos hoje nesta conexão à costa e às atividades que ela nos permite – pesca, turismo náutico, sol e praia, investigação científica e promoção da sustentabilidade – fortes fatores de desenvolvimento económico, social, cultural e ambiental. Não podemos esquecer que estamos em plena Ria Formosa, este ecossistema único que é importante estimular”, notou o autarca.

A habitual cerimónia militar, um dos pontos altos do programa, será presidida, no dia 22, às 12:00, pela ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, contando com a presença de cerca de 400 militares, seguindo-se uma demonstração de capacidades no cais das Portas do Mar.

A Banda da Armada atuará com o cantor algarvio Nuno Guerreiro no palco montado no jardim Manuel Bívar, na baixa da cidade, e no Teatro das Figuras, nos dias 20 e 21, respetivamente.

Estão, ainda, previstas visitas aos navios atracados no cais comercial, nomeadamente o Navio-Escola Sagres, que celebra 60 anos com a bandeira portuguesa e em 2018 já tinha estado em Faro “com enorme sucesso”.

Serão também assinados quatro protocolos entre a Marinha Portuguesa e a Universidade do Algarve, um de âmbito global e outros relativos ao Instituto Hidrográfico, à Academia da Marinha e à Escola Naval, dando “respaldo a muitos projetos e a um compromisso que já existe” entre as duas entidades e será agora aprofundado, frisou Coelho Cândido.

Demonstrações de meios da Marinha Portuguesa, exposições, batismos de mar, provas desportivas e outras ações completam o programa de comemorações.

O Dia da Marinha celebra-se em 20 de maio como homenagem à chegada à Índia do navegador português Vasco da Gama, em 1498, ligando pela primeira vez, por via marítima, a Europa ao Oriente.