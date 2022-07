Paraísos escondidos da serra ao mar

Albufeira

Praia Ninho das Andorinhas

Localizada num local escondido e pouco conhecido entre a Ponta Grande e a Ponta Pequena, esta pequena praia está rodeada por falésias e recebe as ondas do mar através de uma pequena abertura a sul. Para aproveitar esta praia, deve usufruí-la apenas durante a maré baixa, através dos trilhos, passeios de barco ou pelas praias de São Rafael e da Coelha.

Alcoutim

Praia Fluvial do Pego Fundo

Em dias de vento nos areais algarvios, esta praia fluvial é uma boa opção alternativa e rápida, a pouco mais de meia hora do litoral. Bem perto do centro da sede de concelho, dispõe de uma água calma, sombrinhas gratuitas, bar, uma área de natureza e um pequeno esconderijo: entre a vegetação poderá encontrar um “túnel” de árvores e vegetação que pode ser percorrido dentro de água.

Aljezur

Ponta da Atalaia

É um cabo que fica situado a norte da Ponta de Sagres, onde antigamente ficava localizado um complexo religioso islâmico com várias mesquitas. Já durante a Segunda Guerra Mundial, este local foi palco da Batalha de Aljezur a 9 de julho de 1943. Os céus deste sítio foram palco de uma batalha entre aviões ingleses e alemães, tendo uma das aeronaves nazis sido abatida e caído em terra, resultando em sete vítimas mortais, cujas campas ainda se encontram no cemitério de Aljezur.

Castro Marim

Salinas

Em plena Reserva Natural do Sapal, as incontáveis salinas destacam-se, tal como as grandes montanhas de sal. É um local ideal para um passeio a pé, de bicicleta ou de carro, onde os visitantes podem apreciar as várias cores das salinas, o trabalho dos salineiros e ter a experiência de estar perto de um grande monte de sal. Ao mesmo tempo, pode aproveitar para observar a flora e a fauna existente, como os flamingos.

Gonçalo Dourado

