Paróquia de Tavira convida a comunidade para procissão da JMJ

A Paróquia de Tavira convida a comunidade a participar no próximo dia 3 de novembro, quarta-feira, às 21:00, na procissão onde estarão presentes os dois símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), anunciou a Diocese do Algarve.

Este evento, que visa sensibilizar e envolver toda a comunidade na preparação daquele que será o maior evento católico a ocorrer no nosso país nos próximos anos (de 1 a 6 de agosto de 2023), começará e acabará na Igreja de Santiago, sendo percorridas as ruas da cidade, com a Cruz Peregrina e o Ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani.

Miguel Lopes Neto, o pároco de Tavira, salienta, em tom de desafio, que “os tavirenses são gente que se orgulha de ser acolhedora, logo fica o desafio a todos: vamos ser orgulhosos tavirenses e estar, em massa, nas nossas ruas, para caminhar rumo à JMJ com os jovens tavirenses, portugueses e de todo o mundo”.

O programa de atividades promovido pela Paróquia de Tavira comtempla, ainda, no dia 2 de novembro, terça-feira, às 21:00, na Igreja de Santiago, uma Oração com cânticos de Taizé. No dia 3, quarta-feira, durante a manhã, às 11:00, os símbolos irão à Fundação Irene Rolo, para que os jovens que ali realizam os seus estudos/formação possam tomar contacto com eles. O programa encerra-se no dia 4 de novembro, quinta-feira, às 17:00, também na Igreja de Santiago, com a partida da Crus Peregrina e do Ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani para a Altura.

