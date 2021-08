Parque de Campismo da Ilha de Tavira já reabriu ao público

O Parque de Campismo da Ilha de Tavira reabriu portas no início do mês de agosto, depois de ter estado encerrado desde o ano passado devido à pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

A Câmara Municipal de Tavira, em comunicado, apelou a todos os utilizadores do espaço que, durante a sua estadia, cumpram as normas de utilização e as condições de acesso definidas relativas ao coronavírus.

No entanto, para aceder ao espaço, os utilizadores têm de apresentar um certificado digital da União Europeia ou um teste negativo, nomeadamente PCR, antigénio, autoteste com certificado ou teste na hora.

Se a estadia for superior a sete dias, os utilizadores são obrigados a realizar um teste de diagnóstico semanal.

