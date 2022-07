Parque de Estacionamento de Olhos de Água aberto ao público

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, esteve presente esta sexta-feira, dia 01, na reabertura de mais dois pisos (-5 e -6) do Parque de Estacionamento de Olhos de Água, localizado na Rua 25 de Abril, junto à descida para a praia.

O Parque de Estacionamento de Olhos de Água é um equipamento coberto, composto por quatro pisos e com capacidade para 305 lugares de estacionamento. O Parque tem duas entradas com locais distintos para circulação viária e pedonal, uma na Rua 25 de Abril e uma outra na Rua da Ladeira (única saída viária), funcionando gratuitamente no horário das 08:00 às 02:00 até 30 de setembro.

Na época baixa, o horário será das 08:00 às 00:00. A entrada poderá ser efetuada não só pela Rua da Ladeira, como também pela zona de retorno da Rua 25 de Abril.

O imóvel, recorde-se, foi adquirido pelo município a 27 de dezembro de 2019 e sujeito a várias obras de melhoramento, nomeadamente, beneficiação do sistema de incêndio, sistema de videovigilância e instalações elétricas, arranjos estruturais, pintura, sinalética e desinfestação, sendo que também foi adquirido serviço de vigilância e segurança.

Em junho de 2020, reabriram ao público os pisos -3 e -4, correspondendo à primeira fase das obras, sob administração e gestão do município de Albufeira.