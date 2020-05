Parques de campismo reabrem dentro de uma semana

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os parques de campismo e áreas de serviço de autocaravanas devem estar operacionais e reabrir dentro de uma semana, anunciou a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP) e a Associação de Parques de Campismo do Alentejo e Algarve (APCAA).

Segundo o comunicado, está a decorrer “uma adaptação física e formativa nos locais”, pelo que “não deverá ser possível uma reabertura imediata”.

Os parques de campismo e caravanismo, bem como as áreas de serviço de autocaravanas, podem reabrir já esta segunda-feira com uma lotação máxima de dois terços da sua capacidade total, segundo o Governo.

A medida foi aprovada em Conselho de Ministros, no âmbito da nova fase de desconfinamento que se inicia na segunda-feira, no contexto da pandemia de COVID-19.

No entanto, tanto a FCMP como a APCAA indicam que a abertura só deverá acontecer daqui a uma semana, “em virtude das diferentes realidades existentes no território nacional e dos condicionalismos agora impostos”, para a “requalificação dos espaços de utilização comum, adotando os novos mecanismos de controlo de entradas necessários e da aplicação de todas as regras de segurança”.

No comunicado, as duas entidades indicam que elaboraram um guia de boas práticas para os parques de campismo, baseado nas recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS), “o qual está a aguardar aprovação desta entidade, com vista a esclarecer e normalizar os procedimentos de segurança a observar durante esta nova fase de desconfinamento”.

Avançam ainda que, como forma de “reforçar a confiança na utilização dos parques de campismo e áreas de serviço para autocaravanas”, o Turismo de Portugal, vai disponibilizar a atribuição do selo “Clean & Safe”, através do Registo Nacional de Empreendimentos Turísticos, para os parques de campismo, ou através da plataforma FCMP para as áreas de serviço para autocaravanas.

Esta certificação, “exige a implementação de um protocolo interno que assegure as medidas de higienização e distanciamento social de combate aos riscos de contágio do COVID-19, garantindo assim as melhores condições de segurança para o funcionamento” destes serviços.A FCMP e a APCAA apelam aos utentes que aguardem pelas informações dadas por cada entidade, quanto à data da sua reabertura, “para que esta ocorra da melhor forma possível, garantindo que não haverá motivos para um recuo no combate à pandemia que deve ser feito por todos e para todos”.