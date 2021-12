Parta à descoberta de “Um sonho de Natal” em Portimão

A iniciativa “Um Sonho de Natal 21”, em Portimão, abriu portas no dia 1 de dezembro e vai receber visitantes até ao dia 6 de janeiro, assumindo-se como “a festa mais importante do Natal algarvio em 2021”, que transforma Portimão numa verdadeira Aldeia do Natal.

A Câmara Municipal de Portimão, os Jogos Santa Casa e o Grupo Cofina uniram-se para promover, nesta época natalícia, uma festa que celebra a felicidade, a alegria e a solidariedade, recriando diversos ambientes natalícios que cruzam o universo do Pai Natal com o imaginário de todos os visitantes.

Segundo a autarquia, os visitantes deste “Sonho de Natal”, terão acesso a um espaço de entretenimento, totalmente dedicado ao Natal, repleto de imaginação e encanto para passar bons momentos em família e com os amigos. Não vão faltar música, animação, cultura infantil e gastronomia, sempre envolvidos num ambiente mágico e acolhedor.

As diferentes iniciativas decorrem em vários espaços da cidade de Portimão, como o Largo da Mó, onde será possível ver um presépio em tamanho real, a Alameda Praça da República, que acolhe uma pista de gelo verdadeiro com 200 m2 e o Palco Natal, ou o Jardim 1º de Dezembro, espaço dedicado ao mercadinho de Natal. Por toda a cidade vai ainda circular o comboio de Natal, que permite aos visitantes deslocarem-se entre os diferentes pontos de animação, ao mesmo tempo que apreciam as ruas iluminadas.

