Passagem de ano “algarvia” com animação para todos os gostos

A região volta a “mobilizar-se” para celebrar a passagem de ano. Mais uma vez, haverá festas um pouco por todo o território, principalmente no litoral, com animação para todos os gostos. O Jornal do Algarve preparou-lhe o “menu” para que possa escolher a melhor opção

.

Passagem de ano é sinónimo de festa, de música e de fogo de artifício. E a próxima, que se celebra na noite e madrugada de segunda para terça-feira, não será diferente. Em diversos municípios haverá música e fogo de artifício e, mais uma vez, são alguns dos concelhos do litoral, mais turísticos, que apostam em força nesta celebração.

Albufeira, Portimão, Lagos ou Quarteira, devido à quantidade de visitantes que recebem nesta época, prometem alguns dos festejos que reunirão mais gente. Porém, a animação e o fogo de artifício também estarão presente em Monte Gordo, Tavira, Olhão, Faro, Armação de Pêra, entre outras localidades. Sem esquecer Alcoutim, Lagos ou Monchique, que voltará a ter uma celebração muito especial com espetáculos de novo circo. O mais difícil será escolher a melhor opção.

Albufeira

Na cidade de Albufeira, o centro nevrálgico dos festejos será, como é tradição, a Praça dos Pescadores junto à praia com o mesmo nome. A animação musical começa às 21h30 com Fernando Daniel, seguindo-se Wilson Honrado, a partir das 23h00.

Meia hora depois do fogo de artifício, que será lançado nas praias dos Pescadores, Oura e Olhos de Água, sobem ao palco os HMB, cabeças de cartaz dos festejos deste ano.

Mas a celebração começa antes. No sábado, a partir das 21h30, decorre o evento Star Parade, o já habitual desfile, na Avenida Sá Carneiro. Também no sábado começa a festa histórica Paderne Medieval, naquela localidade do concelho, que decorrerá diariamente, a partir do meio-dia, até ao dia 1 de janeiro (a entrada custa 1,5 euros e as crianças até aos 12 anos não pagam).

A passagem de ano também se celebra em Albufeira com humor: a partir desta sexta-feira, e até terça-feira (01 de janeiro), alguns dos melhores comediantes nacionais levam o Festival Solrir ao palco do Palácio de Congressos do Algarve (Herdade dos Salgados, Guia), sempre a partir das 21h30.

Portimão

A despedida de 2018 e a saudação ao novo ano vai ser assinalada em Portimão com muita música e animação, sem esquecer o tradicional fogo de artifício, que darão as boas-vindas a 2019.

A festa começa logo no sábado, ao som de Richie Campell, na zona ribeirinha de Portimão, junto à Repsol, a partir das 22h00. No mesmo local, e à mesma hora, no domingo, a festa continua com a atuação de David Fonseca.

Já na segunda-feira, 31 de dezembro, a despedida a 2018 é feita ao som dos ritmos da música brasileira com os Axé Brasil e o Dj Oskar, que irão animar esta zona até às 03h00 da madrugada de terça-feira. O acesso em todos os dias é livre.

Também na noite de passagem de ano, haverá animação musical na zona ribeirinha de Alvor e, quando soarem as badaladas da meia-noite, os céus serão iluminados a partir da Praia da Rocha, zona ribeirinha de Portimão e zona ribeirinha de Alvor pelo habitual fogo de artifício.

Quarteira

Quarteira, no concelho de Loulé, volta também a ser um dos principais centros de animação do sul do país na noite da passagem de ano. Este ano, a organização do evento, a cargo da Câmara Municipal de Loulé, aposta na variedade musical e propõe uma entrada em 2019 ao som dos Quinta do Bill, da dupla Karetus e do DJ Rahim, para além do habitual espetáculo piromusical (fogo de artifício ao som de música). Tudo com entrada livre.

A Praça do Mar volta a ser o palco principal dos festejos e é aí que, na noite de terça-feira, a partir das 21h30, o quarteirense DJ Rahim irá aquecer o ambiente. O pop-rock dos anos 90 sobe ao palco às 22h30 com os Quinta do Bill, banda que foi criada em setembro de 1987, na quinta do Sr. Guilherme (mais conhecido por “Bill”), pelas mãos de Carlos Moisés, Paulo Bizarro e Rui Dias.

Depois do fogo de artifício, que será lançado na praia, a música continuará com os Karetus (Carlos Silva e André Reis), banda da nova vaga musical, baseada na música eletrónica que é já um fenómeno de popularidade.

Lagos

A animação musical do fim de ano na cidade de Lagos vai ficar por conta do grupo Amor Electro, que tem como vocalista a conhecida Marisa Lis (nos últimos anos, tem compatibilizado a sua atividade de cantora com a de jurada e mentora no programa The Voice).

O espetáculo vai decorrer a partir das 22h30 de terça-feira, na Praça do Infante, com entrada gratuita. Segue-se o tradicional espetáculo de fogo de artifício, à meia-noite, e a animação continuará com o DJ Tiago M, até pouco depois da 01h00.

Olhão

Como vem sendo habitual, o novo ano vai ser recebido com música e muito entusiasmo no Jardim Pescador Olhanense, numa festa que é já uma tradição para muitos olhanenses e forasteiros.

A animação tem início às 22h30, com a atuação de Filipe Martins. À meia-noite, o já tradicional espetáculo de fogo de artifício dá as boas-vindas ao novo ano, com a Ria Formosa como pano de fundo. Logo de seguida, sobem ao palco Duo Reflexo e Nelson Santos.

O Município promove anualmente as comemorações de Ano Novo na zona ribeirinha da cidade. Para o efeito, a festa voltará a decorrer no interior de uma tenda onde, para além do palco, haverá um espaço destinado à venda de bebidas.

Tavira

Na cidade de Tavira, na noite de 31 de dezembro para 01 de janeiro (segunda para terça-feira), a festa decorre, a partir das 22h00, na Praça da República, com A.S. Band e o fogo de artifício que dá as boas vindas ao novo ano. A animação prossegue com Dj Serginho e Vj Kaycell.

Monte Gordo

No concelho de Vila Real de Santo António, a localidade de Monte Gordo volta a receber o palco principal dos festejos, que começam no domingo (dia 30), com a música do Duo Reflexo e de Nelson Santos a partir das 22h00.

Na segunda-feira à noite, a passagem de ano será celebrada ao som do grupo Republika, que atuará entre as 22h00 e as 02h00 da madrugada, junto ao mar, na zona poente da vila. Pelo meio, à meia-noite, haverá fogo de artifício na praia.

As comemorações também acontecem na sede do concelho, mais propriamente na Praça Marquês de Pombal, com um baile animado por Sandrine das 23h00 à 01h00.

Refira-se que, este ano, a organização não está a cargo da câmara municipal, ao contrário do que sucedeu nos anos anteriores. Em Monte Gordo o evento é organizado pelos comerciantes e pelos hoteleiros, enquanto em Vila Real de Santo António o evento é da responsabilidade da junta de freguesia e dos comerciantes locais.

Alcoutim

Mais uma vez, fazer a passagem de ano à beira do Guadiana, no interior da região, mais propriamente no nordeste algarvio, volta a ser uma opção. O encontro está marcado para a vila de Alcoutim, onde a celebração terá a margem espanhola do rio como pano de fundo. A música estará a cargo da banda Deja Vu Band, que sobe ao palco a partir das 22h30. À meia noite haverá fogo de artifício.

Armação de Pêra

No concelho de Silves, é a Praia dos Pescadores, na localidade de Armação de Pêra, que acolhe a principal festa de passagem de ano. Edna Pimenta vai subir ao palco duas vezes. A primeira a partir das 22h30, para começar a aquecer o ambiente, e a segunda depois quando passarem 15 minutos da meia noite, depois do espetáculo de fogo de artifício. A partir da 01h00 da madrugada a animação estará a cargo do Dj Geeks

Faro

A capital algarvia volta a celebrar, a entrada no novo ano, no Jardim Manuel Bivar. Os primeiros a subir ao palco serão os algarvios Íris, liderados por Domingos Caetano, que começam a tocar às 23h00. A banda da Fuzeta será acompanhada, à meia noite, pelo fogo de artifício. Meia hora depois da entrada no novo ano, a animação prossegue com Dj Christian F.

Lagoa

O Centro de Congressos do Arade, no Parchal, concelho de Lagoa vai ser palco de mais um ‘réveillon’ com a chancela do município de Lagoa, que lançou esta iniciativa há cinco anos. O “Arade Music Fest” arranca às 20h00 de terça-feira com um “espumante cocktail”. O jantar de gala será servido a partir das 21h00, com a atuação do dueto The Bossa Alibi. A partir das 22h30, o grupo The Bottles irá transportar o público aos loucos anos 60, com sucessos que marcaram toda uma geração.

À meia-noite, da esplanada exterior do centro de congressos, pode-se assistir ao fogo de artifício. Segue-se um momento animado, na pista de dança, com os sucessos mais dançáveis dos anos 70, 80 e 90, selecionados pelo Dj Mark Guedes, responsável pelo programa semanal “Flash Dance”, da rádio M80. Durante a noite, os Angels of Dance irão apresentar momentos de dança coreografados ao som de sucessos do rock and roll e disco sound. O preço de entrada para esta festa é de 55 euros para adultos e 25 euros para crianças.

Monchique

Monchique volta a celebrar a entrada em 2019 com espetáculos de novo circo. Este ano estará no heliporto daquela vila o espetáculo “Saison de Cirque”, da companhia francesa Cirque Aïtal, que viaja entre os mundos equestre, acrobático e musical.

Entre esta sexta-feira e segunda-feira (21h00), bem como no dia 1 de janeiro (17h00), convoca-se o malabarismo, o volteio equestre e muitas outras artes circenses para contar as histórias dos artistas de circo, desde a escolha desta profissão dura e extraordinária à energia dos encontros, passando por o que acontece nos bastidores de uma temporada. Os bilhetes para adultos custam 10 euros e os de crianças custam 5 euros (estes espetáculos são para maiores de seis anos).