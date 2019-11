Passagem de ano em Lagos ao som de Anselmo Ralph

A próxima passagem de ano em Lagos contará com um espetáculo musical a cargo do cantor Anselmo Ralph, que irá aquecer a última noite do ano. A festa terá lugar na Praça do Infante, a partir das 22h30.

Os ritmos quentes do cantor angolano prometem atrair milhares de pessoas à cidade lacobrigense para uma entrada em grande em 2020. Temas tão conhecidos como “Não me toca” ou a “Única Mulher” fazem parte do conhecido repertório do cantor.

À meia-noite, o céu da cidade irá iluminar-se de variadas cores, com um espetáculo de fogo de artifício, que dará as boas vindas ao novo ano.

Para os mais resistentes, e que queriam continuar a festa pela noite dentro, depois da meia-noite a animação musical está a cargo do DJ Valex.

Entretanto, as festividades começam já a 6 de dezembro, com a animação de Natal, que se estenderá até 4 de janeiro em vários locais do concelho. Um dos grandes destaques é a Parada de Natal, com a chegada do Pai Natal à cidade, no dia 7 de dezembro, às 15h00, na avenida e ruas do centro histórico da cidade de Lagos.

“A cidade e o concelho vão vestir-se de luz e de cor para receber o Natal. Os visitantes poderão passear pelas ruas embelezadas por motivos que vão desde os mais tradicionais aos mais originais e sentir a magia desta quadra festiva”, realça a autarquia, que preparou uma programação que promete muita animação de rua, concertos, espetáculos e diversão durante os meses de dezembro e janeiro.