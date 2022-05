Passeio dá a conhecer as origens e as tradições de Manta Rota

O percurso “Passos Contados” está de volta a 4 de junho à Manta Rota, no concelho de Vila Real de Santo António, com o tema “Origens, tradições e mudança”, anunciou o Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela.

Este passeio será acompanhado pelo arquiteto Carlos Henriques Ferreira e por pescadores da Praia da Lota, pelas 09:30, a partir do antigo Casino.

“As origens dos lugares são um misto de registos do passado com narrativas que refletem diversas formas de apropriação e interpretação ao longo do tempo. A tradição e a mudança expressam compromissos e ruturas entre os diversos tempos dos habitantes e visitantes em busca de algum sentido identitário. A Manta Rota é um desses lugares, onde a identidade se reconstrói pela diversidade de gentes e para além do ciclo balnear, mas estreitamente ligado à sua situação costeira – entre as atividades do mar e a agitação veraneante”, refere a organização em comunicado.

As inscrições são limitadas e podem ser feitas através do telefone 281 952600 ou do e-mail [email protected], com um custo de cinco euros.