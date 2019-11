Passeio marginal de Albufeira volta a ser local de visita obrigatória

O passeio marginal de Albufeira – popularmente conhecido pelo “Passeio dos Tristes” e que é um dos ícones turísticos da cidade – está a ser sujeito a obras de requalificação.

A intervenção consiste na colocação de pedras e betão ao longo do percurso (que tem início no areal da praia do Peneco e vai até à Casa da Água), com vista a tapar os buracos existentes e regularizar todo o passeio marginal, que agora ficou mais seguro e volta a ser local de visita obrigatória no roteiro turístico da cidade.

“Para além dos trabalhos de betonagem, serão colocados alguns degraus na zona de desnível existente, por forma a facilitar e tornar mais segura a visita. Por sua vez, a Casa da Água irá, também, sofrer alguns melhoramentos, nomeadamente ao nível da porta e janela, que serão tapadas por indicação da APA – Agência Portuguesa do Ambiente, reparação do reboco (buracos, fissuras, etc.) e pintura”, adianta o município de Albufeira, prevendo que a obra, orçada em mais de 16 mil euros, fique concluída “até ao final da semana”.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, refere que “a intervenção é uma mais-valia para o concelho, quer sob o ponto de vista turístico quer da reabilitação da memória coletiva das gentes da terra, que têm neste espaço e nesta paisagem paradisíaca muitas histórias para recordar”.

“Um ex-líbris de Albufeira”

Já Rogério Neto, vereador responsável pelo ambiente, sublinha que “o passeio marginal é um ex-líbris de Albufeira, que faz todo o sentido requalificar, acautelando as necessárias questões de segurança, para que volte a fazer parte da vivência da população e dos turistas que nos visitam”.

Na obra “Albufeira – Histórias do Passado – 1910-1960”, Ana Paula Azinheira refere que o passeio marginal foi projetado pelo pintor Samora Barros e que a sua construção teve duas fases: a primeira em 1936, logo depois da construção do túnel de acesso à praia, e a segunda em 1940, ano que marca as obras de prolongamento e finalização do projeto…

Leia a notícia completa na edição em papel.