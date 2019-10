Passeio Pedestre e Btt na Grande Rota do Guadiana

A Odiana promove no dia 26 de outubro, sábado, às 9h00, um passeio pedestre

e de BTT na Grande Rota do Guadiana (GR15). A iniciativa é gratuita, mas

sujeita a inscrição obrigatória até dia 22 de outubro, com limite de 100

participantes (50 por cada modalidade). As inscrições já estão abertas via

online.

No passeio haverá dois trajetos, ambos de dificuldade média, um com 63 kms

para os praticantes de BTT (Alcoutim – VRSA) e outro de 16 kms para os

pedestrianistas (Azinhal – VRSA).

Sendo que o ponto de encontro e receção dos participantes será às 8h00 no

Complexo Desportivo em Vila Real de Santo António, onde será disponibilizado

transporte aos participantes e recolha das bicicletas, com destino a Alcoutim

para o BTT e outro com destino ao Azinhal, para os pedestrianistas. Uma vez no

ponto de partida, o passeio iniciará às 9h00.

“Os participantes devem deixar o seu carro no ponto de concentração marcado

(Complexo Desportivo VRSA) e apanhar o transporte supracitado. Durante o

passeio serão disponibilizados carros de apoio e abastecimentos”, alerta a Odiana.

Esta atividade é uma organização da Associação Odiana no âmbito do projeto

PROMOTURIS – Plano de Promoção Turística e Cultural – uma iniciativa Odiana

apresentado ao Aviso de Abertura ALG-14-2016-10 – Promoção Turística e

Realização de Eventos Culturais, prioridade de investimento 6.3, financiado

pelo Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020 e conta com o apoio dos Municípios

de Alcoutim , Castro Marim e Vila Real de Santo António.

A inscrição é feita exclusivamente através de formulário online disponível

no seguinte endereço: https://forms.gle/1KzsFrcq991bhVrY9 Para mais

informações contacte: v.matias@odiana.pt ou 00351 281 531 171.