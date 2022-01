Passeio pedestre para ver amendoeiras em flor chega a Alta Mora

A localidade de Alta Mora, no concelho de Castro Marim, acolhe no dia 30 de janeiro o passeio pedestre das “Amendoeiras em Flor”, um evento que vem substituir o festival com o mesmo nome que este ano não se realizará devido à pandemia de covid-19.

Esta iniciativa surge a partir do “encanto que janeiro traz à paisagem da serra algarvia, mosqueada em tons de rosa e branco das amendoeiras em flor”, segundo o comunicado.

“Assim, aproveitando esta que é uma das vistas mais bonitas da estação, promovem-se os valores e as tradições do interior algarvio, a sua força identitária, a simplicidade e autenticidade do território, bem como para um dos seus principais recursos endógenos, a amêndoa, tão apreciada na doçaria regional”, acrescenta a autarquia.

Este festival colocou Alta Mora no roteiro turístico algarvio, com a sua primeira edição em fevereiro de 2020.

A iniciativa é organizada pela Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos da Alta Mora e tem um número limitado de 100 participantes.

As inscrições devem ser feitas através do telefone 965 284 657 ou do e-mail arcdaa@gmail.com.