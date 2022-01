Passeios: Grande Rota do Guadiana, um dos segredos mais bem guardados

Este é um dos segredos algarvios mais bem guardados, um trilho que vai do mar à serra e que poderá desvendar a pé ou de bicicleta

A Rota do Guadiana, também conhecida como Grande Rota do Guadiana (GR15), liga Alcoutim a Castro Marim e Vila Real de Santo António, distinguindo-se pela sua multiplicidade de paisagens, elementos históricos, patrimoniais e naturais.

No início de 2019 esta Grande Rota foi estendida até ao limite do concelho de Alcoutim com o concelho de Mértola, na zona da ribeira do Vascão, onde encontramos a fronteira entre as regiões do Algarve, a Sul, e o Alentejo a Norte. A viagem agora é de 78,5 km’s, dividida em cinco setores, com possibilidade de continuidade até à vila de Mértola, perfazendo mais de 100 km’s.​

Esta rede é composta por 19 trilhos pedestres com distâncias entre os 3 e os 15 kms. Os designados “Caminhos do Guadiana” contam 135 kms e dão a conhecer em profundidade a região do Baixo Guadiana.

O percurso está totalmente sinalizado e faz-se, na sua maioria, ao longo do Rio Guadiana. Mas também passa por zonas de serra, do barrocal e de praia.

Se seguir no sentido sul-norte, a rota começa em Vila Real de Santo António junto à antiga Alfândega. Esta serve também de ponto de ligação com a Ecovia do Litoral, que atravessa a costa algarvia até ao Cabo de São Vicente, em Sagres.

A cidade pombalina de VRSA

De Vila Real de Santo António, a Rota do Guadiana segue para Castro Marim e atravessa esta vila cujo castelo oferece uma bela perspetiva sobre uma paisagem verdejante em que se destacam as salinas – espelhos de água de onde se extrai o sal, que alguns chamam de “ouro branco” já que é uma das riquezas da região.

Vila de Castro Marim

O trilho passa por diversas aldeias como Junqueira, Azinhal, Alcaria e Odeleite, e ao entrar no concelho de Alcoutim segue junto ao Rio Guadiana proporcionando belíssimas vistas. Atravessa depois as localidades de Álamo e de Guerreiros do Rio, onde se pode visitar o Museu do Rio para ficar a saber mais sobre o Guadiana e as tradições piscatórias desta povoação secular.

Múseo do Rio

Múseo do Rio

Grande Rota do Guadiana GR15

Grande Rota do Guadiana GR15