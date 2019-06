Passeios pedestres em Cacela e VRSA

Ponto de encontro VRSA: Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes, em Vila Real de Santo António

Desde junho até outubro, aos sábados e domingos realizar-se-ão os “Passos Contados”, que são passeios pedestres de interpretação da paisagem em Cacela e Vila Real de Santo António.



Ao longo dos tempos a costa algarvia proporcionou o aparecimento de comunidades piscatórias e portos devido às condições geográficas. Diversas práticas e costumes ancestrais foram desenvolvidos relativamente a arte piscatória. A forma de pescar (as espécies capturadas), a venda do peixe, a sua conservação (sal e sol), a gastronomia e forma de confecionar o peixe, desvendam as tradições, as histórias, modos de vida e memórias ligadas ao mar e à pesca.

Os percursos em Vila Real de Santo António e Fábrica têm como objetivo conhecer o modo como as populações costeiras se relacionavam com o mar e com a Ria.



Os passeios contarão com a orientação dos autores do livro “Vidas e vozes do mar e do peixe”, sobre os patrimónios e memórias relacionadas com o mar na região do Algarve. Vasco Célio (fotografia) é fotógrafo; Maria Manuel Valagão (coordenação e co-autoria dos textos) é investigadora em alimentação e ambiente; Nídia Braz (co-autoria dos textos) é bióloga e investigadora em alimentação e saúde. Também participam diversos elementos da comunidade, conhecedoras do mar, do peixe e das tradições ligadas à pesca, as quais partilharão com os visitantes os saberes e memórias.



O evento é organizado pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António

e pelo Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela.

Ponto de encontro

Santa Rita no CIIPC (antiga escola primária), Cacela Velha (junto à cisterna), Vila Real de Santo António (em frente ao Arquivo Histórico Municipal).

O que levar consigo

Para os passeios diurnos deverá levar lanche, cantil, sapatos confortáveis, roupa leve, chapéu e protetor solar. Para os percursos noturnos deverá levar roupa quente, calçado confortável e lanterna.



Inscrições

Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela/CMVRSA

Antiga Escola Primária de Santa Rita

Tel. 281 952600 ciipcacela@gmail.com

As participações são limitadas. Inscreva-se deixando o nome e contacto.

Valor de inscrição – 3€ (passeio)