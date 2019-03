Passeios Primavera 2019 em Olhão

O município de Olhão promove, nos meses de abril e maio, os “Passeios Sénior Primavera 2019”, um projeto que vai já no 16º ano e leva, a cada edição, mais de 600 munícipes com idade igual ou superior a 60 anos a diversos destinos.

Com duas edições anuais, na Primavera e no Outono, os passeios são uma oportunidade que os seniores do concelho têm de visitar outros locais, monumentos e culturas, ao mesmo tempo que convivem e combatem o isolamento.

Esta Primavera, o destino é o distrito de Setúbal, mais concretamente a Palmela e Azeitão. No programa estão previstas visitas ao Museu da Música Mecânica, ao Castelo de Palmela e à Adega na Quinta da Bacalhoa.

Os interessados poderão inscrever-se na Junta de Freguesia da sua área de residência, nas seguintes datas: 25 de março (Pechão), 26 de março (Olhão), 27 de março (Quelfes), 28 de março (Moncarapacho) e 29 de março (Fuseta).