Patinador artístico Luan Andrade deu nas vistas na Taça da Europa

O atleta Luan Andrade, com 10 anos de idade, do Clube de Patinagem de Albufeira, representou a Seleção Nacional de Patinagem Artística na Taça da Europa, que se realizou em Paredes de 1 a 6 de novembro.

Em 5 atletas que competiam no escalão infantil, 3 espanhóis e 2 portugueses, o atleta albufeirense ficou em 4º lugar, tendo sido o melhor atleta português.

O atleta começou a patinar no Clube de Patinagem de Albufeira em 2018 e em apenas três anos faz história ao ser o primeiro atleta do Algarve, no seu escalão, a representar o nosso País na modalidade de Patinagem Artística.

PUB