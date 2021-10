Patinador Luan Andrade representa Portugal na Taça da Europa

O atleta infantil Luan Andrade, do Clube de Patinagem de Albufeira, foi selecionado para representar a Selecção Nacional de Patinagem Artística, na próxima Taça da Europa, que se irá realizar em Paredes, de 31 de outubro a 4 de novembro de 2021.

Luan Andrade é o atual campeão regional de patinagem livre, no escalão infantil, da Associação de Patinagem do Algarve e Alentejo, tornando-se assim no primeiro atleta do Algarve a representar o nosso País, no escalão infantil, na modalidade de patinagem artística.

PUB