Paulo Águas prioriza a sustentabilidade, inovação e inclusão na UAlg

Na cerimónia de investidura do reitor da UAlg, que decorreu no dia 15 de dezembro, Paulo Águas iniciou o seu discurso lembrando que se recandidatou ao cargo de reitor “por considerar que pode contribuir para a Universidade do Algarve continuar a sua trajetória de crescente afirmação nos planos regional, nacional e internacional”.

As comemorações, que integraram o programa do 42.º aniversário da UAlg, decorreram no Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos, no Campus de Gambelas, com uma sessão pública que, além dos vários membros da comunidade académica, contou com autoridades militares e forças de segurança, entidades diplomáticas, entidades civis e religiosas.

“Hoje é, simultaneamente, um ponto de chegada e um ponto de partida”, referiu Paulo Águas, lembrando um caminho iniciado há quatro anos bem como os desafios enfrentados, nomeadamente a fragilidade da situação financeira, o processo de regularização dos trabalhadores precários e o dossiê do emprego científico, sem esquecer o desafio “mais impactante”: a pandemia da covid-19.

Reitor enumera 10 destaques como balanço dos resultados alcançados

Antes de perspetivar o futuro, o reitor fez um balanço sumário dos principais resultados alcançados. O primeiro destaque apontado por Paulo Águas centrou-se no aumento do número de estudantes e do número de diplomados e o segundo no facto de a UAlg estar entre as Instituições de Ensino Superior (IES) com maior percentagem de estudantes de nacionalidade estrangeira, com 19,0%, cinco pontos percentuais acima média nacional.

O terceiro destaque diz respeito ao ranking da Times Higher Education, com cinco participações da instituição, em que apenas numa delas a UAlg não foi a IES portuguesa com melhor resultado no pilar do International Outlook, registando a posição cimeira nas três últimas edições. Em seguida, o reitor da Universidade do Algarve referiu-se ao número total de projetos em execução, que aumentou mais de 50%, situando-se acima dos 300 nos últimos dois anos. A tipologia predominante é a investigação e o desenvolvimento, tanto em número como em obtenção de receita.

O aumento do envolvimento com a comunidade e com os parceiros, que pode ser ilustrado pelo singular contrato programa estabelecido com todos os municípios do Algarve para apoio financeiro ao reforço das vagas do Mestrado Integrado em Medicina, que já aumentaram 50%, de 48 para 72 vagas, foi o quinto destaque elencado por Paulo Águas.

Seguiu-se o início e a conclusão do Polo Tecnológico, constituído por um Centro de Simulação Clínica, no Campus de Gambelas, designado por UAlg TEC HEALTH, e por uma aceleradora de empresas tecnológicas no Campus da Penha. A aceleradora, designada por UAlg TEC CAMPUS, será um elemento dinamizador do Algarve Tech Hub, projeto em que a UAlg está comprometida com a Algarve Evolution, uma associação empresarial vertical na área tecnológica, e com municípios com o propósito de transformar o Algarve no TECH HUB europeu com melhor estilo de vida.

O sétimo resultado destacado refere-se ao aumento da satisfação da comunidade académica (estudantes e não estudantes) aferidos através de inquéritos de monitorização do processo ensino-aprendizagem, um dos elementos estruturantes do Sistema Integrado de Garantia e Qualidade, acreditado pela A3ES, e do inquérito ao Clima Organizacional e Satisfação Profissional, iniciado em 2018 e que tem uma periodicidade bianual.

A transformação digital em curso, com a crescente integração das diferentes plataformas: a académica, a financeira, os recursos humanos, os projetos, entre outras, foi também um dos resultados alcançados.

Como nono destaque, o reitor referiu-se a um aumento superior a 10% das receitas totais em relação ao período de 2013 a 2017, associado a um rigoroso controlo da despesa, permitiu uma significativa melhoria da situação financeira que era particularmente frágil no final de 2017.

O último destaque prende-se com o facto de se ter voltado a abrir concursos para recrutamento de pessoal docente e para pessoal não docente, para além de concursos para progressão das carreiras de pessoal docente.

Para o novo mandato, Paulo Águas traça quatro grandes objetivos estratégicos

A iniciar um novo mandato, Paulo Águas questiona: “Como é que queremos estar daqui a 4 anos? Que caminho queremos percorrer? Que resultados queremos alcançar? Que sementes queremos deixar?” O plano de ação apresentado na sua candidatura, constituirá a base para o Plano estratégico 2021-25 e “a nova visão continuará a ser a promoção da sustentabilidade através da inovação e da inclusão, no ensino e na investigação, num clima de proximidade”, garante.

Para o novo mandato, o reitor traça quatro grandes objetivos estratégicos. Ao nível do Ensino: aumentar o número de estudantes e a eficiência formativa, com reforço das áreas STEAM, atingindo ao 10 mil em 2025/26. Ao nível da Investigação & Transferência: aumentar a atividade, atingindo uma receita média anual de 10 milhões de euros até 2025/26, 25% acima do registado nos últimos 4 anos. Ao nível da Comunidade: aumentar o impacto da UAlg, alcançando uma execução de despesa anual de 60 milhões de euros até 2025/26, 10% acima do registado nos últimos 4 anos. Ao nível da Governança: melhorar o clima organizacional e a satisfação pessoal dos trabalhadores da UAlg, aferido através dos resultados de inquéritos.

Na cerimónia foram homenageados, com a entrega da medalha de agradecimento da UAlg, João Botelheiro, antigo provedor do Estudante, e Vítor Neto, antigo presidente do Conselho Geral. Foi também atribuído o título de professor emérito aos docentes João Albino Silva, João Guerreiro, Ludgero Sequeira e Pedro Ferré. Com o apoio da Caixa Geral de Depósitos foram ainda entregues as medalhas da Universidade aos funcionários que completam 25 anos de serviço e os prémios aos diplomados com mérito no ano letivo de 2019/2020.

