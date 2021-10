Paulo Alves (PS) já tomou posse como novo presidente em Monchique

Foi num pavilhão municipal muito composto que decorreu, no sábado à noite, a cerimónia da tomada de posse dos membros eleitos dos órgãos autárquicos de Monchique, entre os quais o novo presidente Paulo Alves, do Partido Socialista, que conseguiu maioria absoluta naquele órgão, elegendo 3 dos 5 vereadores, ao obter 49,61% dos votos.

Numa cerimónia que rondou as duas horas de duração, o discurso de Paulo Alves não se estendeu por mais de cinco minutos, durante os quais enfatizou que é agora presidente de todos os monchiquenses, mesmo dos que não votaram nele.“Este resultado que não deixa margem para dúvidas e sobre quem se quer na governação do nosso concelho para os próximos 4 anos. Encaramos este compromisso com a intenção de o renovar em 2025”, enfatizou.

Ao JA, Paulo Alves garantiu que “nunca se tinha visto uma tomada de posse como esta em Monchique, porque estava muita gente, as bancadas estavam cheias. Muita gente convidadaque compareceu. Foi uma tomada de posse digna de uma tomada de posse.

Entre vários convidados do concelho e concelhos vizinhos, estiveram presentes o presidente da CCDR Algarve, José Apolinário, e o presidente (reeleito) da Câmara de Aljezur, José Gonçalves.

PUB