Paulo de Carvalho sobe ao palco do Auditório Municipal de Olhão

O Auditório Municipal de Olhão recebe a 23 de outubro um concerto de Paulo de Carvalho, pelas 21:30, onde interpretará os seus temas mais conhecidos, anunciou a autarquia.

Com mais de 50 anos de carreira, Paulo de Carvalho lançou o seu último disco “Duetos” em 2017, com regravações dos seus êxitos acompanhado com grandes nomes da música nacional.

Ao longo da sua carreira, Paulo de Carvalho gravou nos prestigiados estúdios Abbey Road, em Londres e venceu duas vezes o Festival da Canção.

Os bilhetes para este espetáculo estão à venda na bilheteira do Auditório Municipal de Olhão, na Ticketline e na sua rede de distribuição.

Dentro do auditório é obrigatório o uso de máscara de proteção e a desinfeção das mãos, de acordo com as regras da Direção-Geral de Saúde relativas à pandemia de covid-19.

