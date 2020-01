Paulo Gonzo fecha comemorações do Dia de Vila do Bispo, que duram duas semanas

Um concerto do cantor Paulo Gonzo, a 25 de janeiro, culminará as comemorações do dia de São Vicente, 22 de janeiro, data em que Vila do Bispo comemora o feriado municipal e será assinalada pela Câmara Municipal com iniciativas institucionais e protocolares de âmbito cultural, desportivo e religioso.

O conjunto de atividades

comemorativas começaram dia 12 e prolongam-se até 25 do corrente

mês.

O programa começou dia 12 (domingo)

com a Festa de Reis no Centro Educativo Comunitário Multisserviços

de Budens. Participaram o Grupo de Guitarras da Freguesia de Budens,

Grupo de Cantares “Os Barlaventinos” – Portimão, Grupo

Musical e Cantares da Associação dos Reformados – Vila Nova de

Milfontes, Grupo de Cantares das Janeiras do Chinicato, Grupo de

Cantares do Parchal – Lagoa e Grupo de Cantares da Freguesia de

Budens

No próximo domingo, dia 19, pelas

09:30, terá lugar uma marcha corrida em Budens (concentração no

Largo da Igreja) e, da parte da tarde (15:00) será inaugurada a 21ª

Mostra de Artistas do Concelho de Vila do Bispo, no Centro de

Interpretação de Vila do Bispo.

No Dia do Município, a 22 de janeiro (quarta-feira), o feriado municipal será assinalado, logo pela manhã, no Largo do Município, com o hastear da bandeira e o Hino Nacional tocado pela Banda Filarmónica 1.° de Maio, de Lagos.

Pouco depois terá lugar a Sessão

Solene da Assembleia Municipal de Vila do Bispo, no Salão Nobre da

Câmara Municipal, a que se seguirá uma celebração da Eucaristia,

na Igreja Matriz de Vila do Bispo, após o que decorrerá a Procissão

de S. Vicente.

Três dias depois, sábado dia 25,

haverá um conjunto de cerimónias oficiais no Salão Nobre da Câmara

Municipal, com entrega dos prémios de aproveitamento escolar

referente ao ano letivo 2018/2019.

Na mesma sessão serão homenageados

os funcionários do Município que se reformaram no decurso de 2019.

À noite, pelas 21:30, realizar-se-à

o concerto de Paulo Gonzo, com entrada livre mas lotação limitada

aos lugares existentes.

A organização das comemorações é

da Câmara Municipal de Vila do Bispo, com os apoios da Junta de

Freguesia de Budens e RVBS Paróquias.