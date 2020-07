Paulo Sérgio pede determinação e competência com Rio Ave

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, reconheceu hoje como “muito difícil” a visita ao Rio Ave, na quinta-feira, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e pediu à equipa “determinação e competência”.

“Temos, uma vez mais, que ter muita vontade, sermos determinados e competentes para enfrentar o Rio Ave”, alertou o treinador Paulo Sérgio, na antevisão à partida com a equipa orientada por Carlos Carvalhal.

O Portimonense, 17.º e penúltimo classificado, com 27 pontos, defronta o Rio Ave, sexto, com 47, na quinta-feira, às 17:00, no Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde.

Paulo Sérgio indicou que o acumular de jogos disputados num curto espaço de tempo, “tem causado algum desgaste físico, mas existe uma gestão do esforço jogo a jogo”.

“O acumular de jogos e a subida das temperaturas causa algum desgaste, principalmente nos jogos em que temos de ser mais pressionantes, mas temos atletas que nos permitem fazer uma gestão jogo após jogo”, sublinhou.

O treinador disse acreditar que, apesar da juventude, a equipa vai continuar a dar uma boa resposta em campo ao trabalho que tem sido desenvolvido diariamente: “A equipa tem crescido, tem dado boa conta de si e acredito que vai continuar a fazê-lo”.

Paulo Sérgio mantém a esperança de que o Portimonense possa assegurar a permanência no escalão principal do futebol português, reiterando a promessa de “fazer tudo até ao último dia para que Portimão continue a ter futebol de I Liga na próxima temporada”.

Depois do campeonato da I Liga ter sido retomado no início de junho, o Portimonense somou três vitórias – Gil Vicente (1-0), Marítimo (3-2) e Famalicão (1-0) -, dois empates – Benfica (2-2) e Santa Clara (1-1) – e uma derrota – Vitória de Guimarães (1-0) nos seis jogos disputados, mantendo-se nos lugares de descida a três pontos de Vitória de Setúbal e Tondela, ambos com 30 pontos, e a quatro do Belenenses SAD (31).