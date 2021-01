Paulo Sérgio quer Portimonense com foco total contra Boavista

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, pediu à equipa “foco total” na luta pela vitória na receção ao Boavista, no sábado, na 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Vai ser um jogo difícil e temos, uma vez mais, de focar-nos em nós, ir à procura da perfeição, da excelência, para pôr tudo em campo do primeiro ao último segundo de jogo”, disse o treinador dos algarvios.

Paulo Sérgio falava na conferência de imprensa de antevisão à partida que opõe o Portimonense, 13.º classificado, com 15 pontos, ao Boavista, 18.º e último, com 11, no sábado, às 20:30, no estádio Municipal de Portimão.

Para o treinador, o facto de os algarvios defrontarem o lanterna-vermelha “não pode fazer a equipa relaxar”, apontando a diferença pontual entre o último e o sétimo classificado, que é de apenas sete pontos.

“Não há aqui nada que diga que quem está em sétimo, oitavo ou nono esteja sossegado. Não há que olhar para a classificação neste momento, mas sim para as competências e as responsabilidades de cada um e procurarmos ser fortes do primeiro ao último minuto na luta pelo resultado”, alertou.

Paulo Sérgio afirmou que a equipa está mais confiante com os resultados positivos que foram alcançados, mas apontou que o ponto somado fora na jornada anterior com o Moreirense (2-2) “só terá impacto real, se conseguir agora os três pontos”.

“É somando pontos que tem de ser o nosso caminho”, destacou.

O técnico crê que o Boavista vai deslocar-se a Portimão para discutir o resultado, porque “é uma boa equipa, com um bom plantel e que este ano adicionou ao grupo jogadores de grande valia”.

“Aos jogadores experientes que transitaram da época passada, juntaram-se outros mais jovens com grande valia. Estamos avisados, concentrados e sabemos que vai ser um jogo difícil”, concluiu.

Segundo o treinador, a maioria dos jogadores está disponível para defrontar o Boavista, à exceção dos médios Pedro Sá e Lucas Fernandes, a recuperarem de lesões, e do guarda-redes Samuel ainda ausente dos treinos por ter tido um resultado positivo à covid-19.

PUB