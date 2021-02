Paulo Sérgio quer Portimonense concentrado na deslocação a Braga

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, pediu esta quarta-feira “máxima concentração” à equipa para fazer um bom resultado na deslocação ao estádio do Sporting de Braga, na quinta-feira, na 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Quero uma equipa concentrada, a perceber bem quais são as dinâmicas do Braga e que vá lá competir e procurar fazer um bom resultado”, disse o técnico dos algarvios, em conferência de imprensa.

O treinador perspetivou um jogo difícil diante do atual terceiro classificado, uma equipa com muita qualidade, mas considerou que o Portimonense tem condições para discutir o resultado.

“Reconhecemos qualidades ao adversário, mas já defrontámos outros tão ou mais fortes e demos bem conta de nós”, lembrou.

Para Paulo Sérgio, o Sporting de Braga tem como ponto forte o seu conjunto, “um grupo com muita qualidade, não é só um onze, mas sim um grupo”.

“O [treinador] Carlos Carvalhal tem variado quatro ou cinco jogadores nos últimos jogos e não se nota a diferença no seu jogo. É uma das melhores equipas na Liga e, quanto a mim, um forte candidato a estar na luta pelo título até ao fim”, apontou.

O técnico do emblema de Portimão indicou que a equipa trabalhou e preparou-se “para enfrentar as dificuldades reconhecidas” que o Braga cria aos adversários.

Paulo Sérgio considerou que as ausências do médio Willyan e do defesa Maurício, ambos castigados, constituem baixas que retiram alguma força à equipa na deslocação a Braga, mas assinalou que “há outras soluções”.

“Há jogadores que esperam por uma oportunidade, que têm trabalhado bem e estou confiante que darão uma boa resposta”, apontou.

O treinador disse ainda que os dois novos reforços, o médio Dennis-Will Poha e o sul-coreano Seung-woo Lee, não são ainda opção para o confronto com os bracarenses, mas “são soluções para reforçar a equipa nesta briga que vai ser a segunda volta do campeonato”.

O médio e o extremo sul-coreano foram cedidos até final da época pelo Vitória de Guimarães e pelos belgas do Sint-Truiden, respetivamente, tendo o Portimonense a opção de compra do passe dos jogadores.

O Portimonense, 13.º classificado, com 15 pontos, defronta o Sporting de Braga, terceiro, com 33, os mesmos pontos do Benfica (quarto), em jogo marcado para quinta-feira, às 21:00, no Estádio Municipal de Braga.

