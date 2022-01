Pavilhão Municipal de Loulé vai passar a ter nome de antigo presidente

O executivo municipal irá propor, na próxima reunião de Câmara, a atribuição do nome “Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos” ao edifício municipal atualmente designado por Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé. Será uma homenagem ao antigo autarca do concelho, que também já foi eurodeputado.

No próximo 01 de fevereiro, dia em que a cidade de Loulé comemora o seu 34.º aniversário, realizar-se-á uma cerimónia de homenagem ao Professor Joaquim Vairinhos, antigo presidente da Câmara Municipal que, ao longo de mais de três décadas, “desempenhou um papel fundamental no mundo do desporto, da educação, da cultura e da política do concelho, tendo contribuído de forma decisiva para o desenvolvimento, não só do território de Loulé, como de toda a região do Algarve”, refere a autarquia em comunicado.

A proposta que irá ser submetida a aprovação pretende, antes de mais, “perpetuar o legado deste louletano de gema que tanto fez pela nossa terra, pelos nossos jovens e a nossa comunidade. Loulé, assim, irá reconhecer todo o trabalho e empenho demonstrados por Joaquim Vairinhos, não só durante os seus mandatos enquanto autarca deste concelho, mas também enquanto dirigente desportivo, professor e atleta”, profere Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé.

O Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé foi projetado e construído durante o último mandato de Joaquim Vairinhos enquanto presidente da autarquia, tendo sido inaugurado posteriormente, em 2001.