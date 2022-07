PCP/Algarve diz que faltam meios e medidas contra incêndios

O Partido Comunista Português (PCP) do Algarve disse na quinta-feira, dia 14 de julho, que faltam meios e medidas em termos de proteção civil contra os incêndios, anunciou o partido.

Dando como exemplo os recentes incêndios que deflagraram nos concelhos de Faro e Loulé, o PCP aponta o dedo às dezenas de anos de política de direita “que promoveram o abandono e o desprezo pelo mundo rural, pelo interior e pela floresta, promovem a sobrelotação do litoral e a desvalorização da pequena e média agricultura e pastorícia, fragilizando todas as estruturas que contribuem para a prevenção dos fogos”.

“Uma política em que a falta de meios e medidas faz com que prevaleçam os interesses dos grupos económicos no ordenamento florestal e do território em detrimento dos interesses coletivos em termos de proteção civil, de defesa da produção nacional e de desenvolvimento regional”, refere.

O partido refere também que essa política “não respondeu, nem dá mostras de inversão” e que “apesar dos muitos relatórios e leis em abundância, os problemas centrais da valorização do preço da madeira, da criação das 500 equipas de Sapadores Florestais previstas na Lei, da dinamização do ordenamento do território e da aposta em espécies autóctones, da elaboração do Cadastro Florestal continua a marcar passo”.

Essa política, relativamente à Proteção Civil, “continua a registar a descoordenação e dispersão de meios, e a não dar respostas a um seu pilar fundamental, os bombeiros, não assegurando um comando nacional próprio, não garantindo um financiamento estável e que se agravou face aos acréscimos de custos com os combustíveis”.

O PCP já questionou a Comissão Europeia relativamente aos meios que podem ser disponibilizados ao País e vai apresentar propostas de apoio às vítimas na Assembleia da República.