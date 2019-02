PCP apresentou em Faro proposta de Lei de Bases da Saúde

O PCP apresentou, no Gimnásio Clube de Faro, a sua proposta de Lei de Bases da Saúde, contando com numerosa assistência, incluindo vários profissionais de Saúde.

Jorge Pires, membro da Comissão Política do Comité Central, esclareceu a propostas do seu partido nesta área, “num momento claramente marcado por uma violenta ofensiva contra o Serviço Nacional de Saúde, que visa degradar ainda mais o serviço público de saúde, a sua segurança e qualidade, pilares fundamentais e prestigiadores deste direito constitucional essencial”.

No entender deste partido, a “ofensiva que dá continuidade a anos de política de direita da responsabilidade de PS, PSD e CDS de subfinanciamento crónico, desorganização estrutural, ausência de planeamento e restrição de recursos humanos e materiais, desvalorização profissional e salarial dos profissionais de saúde, degradação das condições de trabalho e do aumento da promiscuidade entre o público e o privado”.

A proposta de Lei de bases da Saúde agora apresentada é “o resultado das posições do PCP que incorporam as justas reivindicações de utentes e profissionais, que têm travado uma intensa luta pela defesa do SNS, assim como assegura o efetivo imperativo constitucional, que coloca na incumbência do estado garantir o direito à proteção individual e coletiva de todos”.

EZ/.