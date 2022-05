PCP assinala centenário do nascimento de Saramago

O PCP vai promover no Algarve diversas iniciativas para assinalar o centenário do nascimento do escritor José Saramago, cujo programa arranca em 17 de junho.

A primeira iniciativa é uma sessão pública no Museu Municipal de Faro, às 18:00, em torno da obra “Viagem a Portugal”, tema que será novamente abordado em 30 de junho numa sessão na Biblioteca Municipal Vicente Campinas, em Vila Real de Santo António.

No caso de Faro, a sessão conta com a participação de Marco Lopes, diretor do Museu Municipal de Faro, Carina Infante do Carmo, professora universitária, e Vasco Cardoso, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP, refere o partido.

Sob o lema “Escritor universal, intelectual de Abril, militante comunista”, o PCP pretende “contribuir para a divulgação e debate em torno da obra de um dos mais destacados intelectuais do Portugal democrático […] bem com para o conhecimento do seu papel na luta contra o fascismo”.