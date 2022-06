PCP critica opções na saúde e promove debate em Loulé

O PCP de Loulé anunciou hoje que vai promover um debate, na próxima semana, sobre saúde, com a participação de Bernardino Soares, ex-deputado, ex.presidente da Càmara de Loures e membro do Comité Central do partido.

Consideram os comunistas que a degradação do Serviço Nacional de Saúde, quer na região do Algarve, quer no País, “é inseparável das opções de sucessivos governos de submissão ao défice das contas públicas – que impede o investimento nos serviços públicos – e de favorecimento dos interesses dos grupos económicos privados que beneficiam do desvio de recursos do sector público para o sector privado”.



“Muitos são os exemplos que comprovam esta realidade no Algarve”, sustentam, adiantando que a mais recente situação que confirma a ausência de respostas do Governo foi o encerramento da urgência de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital de Portimão, que se junta aos encerramentos já verificados na urgência pediátrica no Hospital de Faro.

“Mas este é apenas mais um problema entre muitos outros – designadamente nos cuidados de saúde primários, com 90 mil pessoas sem médico de família na região – que não encontram resposta nas opções do Governo”.



Esta situação, argumenta o PCP louletano, “revela não só a ausência de medidas que garantam a atração e fixação de médicos e de outros profissionais de saúde no SNS – como o PCP tem proposto designadamente durante a discussão da proposta de Orçamento do Estado para 2022 – mas também, uma política que contribui para alimentar o negócio dos grupos económicos privados que lucram com a falta de resposta do SNS, como aliás também defendem PSD, Chega, IL e CDS”.



Sob o lema “Salvar o SNS, Defender o direito à Saúde”, o PCP, na próxima quarta-feira, dia 29 de Junho, irá realizar, com a participação de Bernardino Soares, membro do Comité Central do PCP, um debate público na Av José da Costa Mealha (frente ao CineTeatro Louletano) em Loulé, pelas 18 horas.