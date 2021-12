PCP de VRSA expressa condolências pelo falecimento de Fernando Reis

A Comissão Concelhia de Vila Real de Santo António (VRSA) do Partido Comunista Português (PCP), encarou com consternação o prematuro falecimento de Fernando Sant'Agueda Gutierres Reis, diretor e proprietário do Jornal do Algarve.

“Na sua condição de responsável por este órgão de informação, soube manter uma orientação democrática, acolher os valores do regime democrático e dar voz às correntes progressistas na sua luta em defesa da liberdade, reforça o partido em tom de homenagem.

O PCP apresenta as mais sentidas condolências ao Jornal do Algarve e à família enlutada.

