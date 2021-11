PCP: Deputado no PE faz jornada a sul e apoia greve dos transportes

João Pimenta Lopes, deputado do PCP com assento no Parlamento Europeu (PE), realizou esta semana uma jornada de trabalho dedicada ao Algarve, em que a prioridade foi o contacto com as estruturas representativas de vários setores como a saúde, as pescas e os transportes, mostrando-se também solidário com a greve dos trabalhadores dos transportes urbanos de Faro.

Em Faro, o deputado juntou-se a uma concentração de trabalhadores, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Urbanos de Portugal (CGTP-IN), no âmbito da greve que está a decorrer nos transportes urbanos de Faro (PXM Transportes Urbanos de Faro), onde se exigiu o aumento dos salários, a defesa dos direitos e dos postos de trabalho.

Durante esta jornada, o deputado reuniu com associações de armadores e pescadores, com destaque para a pesca de pequena escala, em queconfirmou problemas concretos relacionados com a formação dos rendimentos, custos de produção, dificuldades no acesso a apoios, envelhecimento da frota e das tripulações, entre outros. Nos contactos realizados foram também identificados outros problemas como o estado de degradação de portos e barras algarvias a requererem urgente investimento. Recorda-se que João Pimenta Lopes é relator do relatório sobre “A situação da pesca de pequena escala na UE – perspectivas futuras” , no âmbito da Comissão das Pescas do Parlamento Europeu.

Em São Bartolomeu de Messines, o deputado teve ainda a oportunidade de ouvir o Movimento dos Utentos do SNS da região, participando numa manifestação que juntou mais de uma centena de utentes e de autarcas da CDU, em defesa do Serviço Nacional de Saúde, contra a falta de médicos e de consultas naquela unidade de saúde algarvia.

João Pimenta Lopes participou ainda, esta terça-feira, numa sessão de esclarecimento promovida no Centro de Trabalho do PCP no concelho de Albufeira.

