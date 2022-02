PCP fala dos resultados eleitorais e das consequências para a região

Para o PCP Algarve, o resultado obtido nas eleições legislativas antecipadas (4,4% dos votos, a eleição de seis deputados e 4,81% dos votos no Algarve) traduz uma quebra eleitoral com uma significativa perda de deputados no plano nacional e a não eleição de um deputado da CDU na região.

Segundo o Partido, este é um resultado que fica “aquém do trabalho que foi realizou e do determinante contributo que se deu para os avanços e conquistas conseguidas nos últimos seis anos, do valor das soluções que apresentou para os problemas do Algarve e do País e da ampla campanha de esclarecimento e mobilização para o voto que realizou”, o que representa “um elemento negativo na vida do Algarve e do País”.

“A maioria absoluta alcançada pelo PS (com cinco deputados na região), alcançada no seguimento da chantagem que precipitou a realização de eleições, beneficiou do cenário de bipolarização e de dramatização do perigo da direita, construído ao longo das últimas semanas”, afirma o Partido em comunicado.

Já o resultado do PSD (com a eleição de três deputados na região), “aquém dos objetivos e expectativas adiantados, bem como a não eleição de qualquer deputado pelo CDS (no plano nacional), são indissociáveis da memória da ação do Governo PSD/CDS. Os seus sucedâneos, IL e Chega (que elegeu um deputado na região), têm um aumento da expressão eleitoral, influenciado pela promoção feita ao longo dos últimos anos alimentando as suas conceções reacionárias”. “O BE perde uma parte importante da sua expressão eleitoral (incluindo o deputado no Algarve), mesmo num contexto de grande visibilidade mediática que não deixou de se verificar”.

O Secretariado da DORAL considera que, “independentemente de insuficiências que precisam de ser superadas, os resultados das eleições legislativas são inseparáveis de um conjunto de fatores, designadamente: a operação levada a cabo a partir da dissolução da Assembleia da República para favorecer a construção de um bloco central, estimulando uma dinâmica de bipolarização, acentuada pelas sondagens e por outros meios; a insistente mentira de responsabilização do PCP pela realização de eleições, a propósito da não aprovação da Proposta do Orçamento do Estado para 2022; a abusiva apropriação pelo PS dos avanços alcançados nos últimos 6 anos, que resultaram sempre da ação determinada da CDU; a promoção e favorecimento de outras forças políticas, nomeadamente de forças reacionárias, convergindo com a desvalorização e discriminação da CDU; a realização das eleições em situação de epidemia e de agigantamento e instrumentalização do medo, que afetou relacionamentos sociais e prejudicou um trabalho de proximidade e contacto tão característico da CDU”.

Perante os resultados eleitorais, o PCP diz que “a realização das eleições não iludiu, no entanto, os problemas e dificuldades que estão colocados aos trabalhadores e às populações algarvias. A evolução da situação do País impunha que se procurassem soluções para os problemas nacionais, para a vida dos trabalhadores e do povo, mas, em vez disso, o PS, ambicionando uma maioria absoluta, em convergência com o Presidente da República, precipitou a realização de eleições#.

“O Secretariado da DORAL do PCP chama a atenção de que a maioria absoluta que agora se registou, em vez de responder aos problemas do País, deixa o PS com condições de levar mais longe o seu compromisso com a política de direita, com as opções de subordinação aos interesses do grande capital e às imposições da União Europeia, e por isso, mais distante da resposta que se exige aos problemas da região e do País”, prossegue o documento.

Em modo de conclusão, o Partido garante que “os trabalhadores e o povo podem contar com o PCP e a sua intervenção decisiva na defesa e afirmação dos seus direitos num quadro de uma maioria absoluta do PS e para o combate aos projetos reacionários e antidemocráticos. Hoje, como sempre, é no PCP que se encontrará essa força de todos os dias para os combates e a luta dos trabalhadores e do povo em defesa dos seus interesses e aspirações”, terminam.