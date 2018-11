PCP: Jerónimo de Sousa estará na assembleia regional do proximo dia 15

A nona assembleia da Organização Regional do Algarve do PCP terá lugar no próximo dia 15 de dezembro no auditório da Escola Secundária João de Deus, em Faro. O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, participará e intervirá no encerramento desta iniciativa, que começará às 10h00 e irá prolongar-se até às 17h30 com a presença de cerca de 200 delegados.

Além da discussão e aprovação da proposta de resolução política que está em debate no conjunto das organizações do PCP no Algarve, será também eleita a futura Direção da Organização Regional do Algarve (DORAL) do PCP.

Com o lema “Um PCP mais forte. Uma região com futuro”, a proposta de resolução desta nona assembleia “faz uma avaliação e caracterização do Algarve, dos múltiplos estrangulamentos que se colocam ao seu desenvolvimento, dos problemas e aspirações dos trabalhadores e populações algarvias, mas também, do vasto conjunto de propostas que o PCP apresenta nesta região e que são inseparáveis de uma política alternativa, uma política patriótica e de esquerda”, explica a DORAL do PCP.

Nesta proposta de resolução, o PCP denuncia o impacto de “décadas de política de direita e do pacto de agressão da troika, valoriza a importância da derrota do governo PSD/CDS e todos os avanços alcançados nos últimos anos pela acção determinante do PCP, mas confirma ao mesmo tempo, a necessidade de outra política para a região, com a valorização dos direitos dos trabalhadores, a diversificação da actividade económica e o apoio aos sectores produtivos, o reforço do investimento e dos serviços públicos, a concretização da regionalização”, referem os comunistas algarvios.