PCP promove audição pública em Faro sobre crise no setor da Cultura

O PCP anunciou que vai promover uma audição pública no próximo dia 30 de outubro no Club Farense (Rua de Sto. António, Faro), para recolher o testemunho dos agentes culturais da região, das estruturas, associações e coletividades, dos trabalhadores e das empresas que desenvolvem atividade no sector da Cultura sobre a crise no setor.

Os comunistas lembram que o setor da Cultura na Região do Algarve, no qual trabalham milhares de profissionais em diversas áreas, foi e continua a ser gravemente afetado no decurso da epidemia.

“A profunda sazonalidade que marca a dinâmica regional, decorrente de décadas de promoção da monoactividade do turismo, reflete-se transversalmente em toda a sociedade, com um impacto económico e social que tem condicionado direta ou indiretamente todos os envolvidos nas diversas vertentes da criação e a fruição cultural”, dizem os comunistas.

Recordam que a situação vivida desde março, no país e no mundo, veio agravar problemas estruturais deste sector, “afetando particularmente os seus trabalhadores em estruturas públicas ou privadas, as empresas prestadoras de serviços e todo um conjunto de atividades que, ao se confrontarem com uma tão grande redução de público, vêm comprometida a sua continuidade”.

O apurar da realidade e o conhecer a evolução de problemas, que não foram resolvidos pelas insuficientes medidas propostas por governo e autarquias, permitirá uma melhor intervenção e construção de propostas.

Esta iniciativa, que contará com a participação de Manuel Pires da Rocha, músico, professor e ex-director do Conservatório de Música de Loulé, é aberta a todos os interessados e decorrerá com a natural salvaguarda das medidas sanitárias recomendadas pela Direção Geral de Saúde.