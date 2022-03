PCP promove iniciativas na região para celebrar o 101.º aniversário

O PCP realizará, durante as próximas semanas, no Algarve, uma dezena de iniciativas que assinalarão o 101.º aniversário do Partido com o Lema “O Futuro tem partido, Liberdade, Democracia, Socialismo”.

No seguimento do comício do PCP, que teve lugar no Campo Pequeno em Lisboa no passado dia 06 de março e no qual participaram centenas de algarvios, o Partido informa que as iniciativas que irão decorrer no Algarve, constituem também “um importante momento de afirmação do Partido, do seu projeto e ideal inserido na luta pela resolução dos problemas nacionais, pela melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo e o progresso social, contra a exploração e o empobrecimento, por uma política patriótica e de esquerda”.

As iniciativas, que contarão com a participação de diversos dirigentes do PCP (Duarte Alves, Miguel Tiago, João Ferreira, Carlos Gonçalves, Vasco Cardoso, João Frazão, Jorge Pires e Manuel Rodrigues), terão lugar entre o dia 20 de março e o dia 02 de abril nos concelhos de Vila Real de Santo António (VRSA), Tavira, Olhão, Faro, Loulé, Albufeira, Silves, Portimão, Lagoa e Lagos.

Consulte a genda de comemorações aqui:

VRSA

20 março – 13:00

Centro de Trabalho de VRSA

Almoço Aniversário PCP

C/ Duarte Alves Deputado do PCP na AR



Loulé

20 março – 13:00

CT de Quarteira

Almoço Aniversário PCP

C/ Vasco Cardoso da Comissão Política do Comité Central do PCP



Olhão

20 março – 13:00

CT de Olhão

Almoço Aniversário PCP

C/ Carlos Gonçalves da Comissão Central de Controlo do PCP



Silves

20 março – 13:00

CT de Silves

Almoço Aniversário PCP

C/ Miguel Tiago da Comissão dos Assuntos económicos do PCP



Faro

20 março – 13:00

COOPPOFA em Faro

Almoço Aniversário PCP

C/ Jorge Pires da Comissão Política do Comité Central do PCP

Tavira

26 março – 20:00

Jantar Aniversário PCP na União de Cicloturismo Tavirense

C/ João Frazão da Comissão Política do Comité Central do PCP



Portimão

27 março – 13:00

CT de Portimão

Almoço Aniversário PCP

C/ Vasco Cardoso da Comissão Política do Comité Central do PCP



Albufeira

27 março – 13:00

CT de Albufeira

Almoço Aniversário PCP

C/ Manuel Rodrigues da Comissão Política do Comité Central do PCP