PCP promove tribunas públicas em Olhão e Messines

O Partido Comunista Português (PCP) está a promover duas tribunas públicas que vão decorrer em Olhão e em São Bartolomeu de Messines, no dia 4 de junho, sábado, com a participação do deputado João Dias, anunciou o partido.

Em Olhão, a tribuna pública decorre entre os mercados pelas 10:30, enquanto em São Bartolomeu de Messines acontece no salão da Junta de Freguesia pelas 15:30, sob o lema “Aumentar salários e pensões. Regular preços”.

“Os dados divulgados esta semana pelo INE sobre o crescimento da inflação, que apontam para um aumento de 8% de variação homóloga no mês de Maio e 5,6% de inflação acumulada desde o início do ano, confirmam o impacto da subida generalizada dos preços e a necessidade de medidas urgentes que assegurem a recuperação e valorização do poder de compra por parte dos trabalhadores e do povo português”, refere o partido em comunicado.

O partido acrescenta que a aprovação do Orçamento de Estado para 2022 “não serve para responder a uma situação de agravamento diário dos preços, corroendo poder de compra, atingindo o mercado interno e engordando os lucros dos grupos económicos”.

“São precisas medidas urgentes para interromper o empobrecimento acelerado de parte da população, o agravamento da exploração e a especulação. O PCP reafirma que na atual situação nacional impõe-se um aumento geral dos salários – dos sectores privado e público – incluindo um aumento extraordinário do Salário Mínimo Nacional para 800 euros em julho. Exige-se o aumento que reponha o poder de compra de todas as pensões com um valor mínimo de 20 euros. Há que avançar para a regulação dos preços dos combustíveis e dos bens alimentares, impondo preços máximos, tal como da habitação” conclui.