PCP satisfeito com passagem a público do Hospital de São Gonçalo

A luta das populações de Lagos, Vila do Bispo e Aljezur por um novo Hospital Público em Lagos, substituindo o atual que tem mais de 500 anos, é uma exigência que vem desde o 25 de Abril, que viu recentemente luz do dia, enunciou o PCP.

PUB

Ao longo de décadas de promessas não concretizadas pelos Governos PS, PSD e CDS, a CDU têm-se mantido na primeira linha desta luta com iniciativas tanto na Assembleia da República como nos órgãos das Autarquias Locais, envolvendo as populações e os profissionais de saúde.

A CDU acompanha a população congratulando-se pelas notícias vindas a público na Comunicação Social da assinatura do protocolo de cedência de posição entre o CHUA (Centro Hospitalar Universitário do Algarve) e o Hospital de São Gonçalo, que passa de hospital privado a hospital público, integrado no Serviço Nacional de Saúde.

Não sendo do conhecimento público os pormenores desta cedência de posição, a data da entrada em pleno funcionamento do novo hospital público de Lagos, as novas valências e o aumento dos profissionais de saúde anunciados pela administração do CHUA, aquando da assinatura do protocolo, aguarda-se o seu rápido esclarecimento e concretização.

Apesar deste anúncio por coincidência feito no final da campanha eleitoral, a CDU não deixará de continuar a lutar pela exigência do hospital público a funcionar em pleno ao serviço das populações e de quem nos visita.